Landtag CDU-Politiker Gürth kritisiert AfD für Agieren im Parlament

Die AfD-Landtagsfraktion hat in den sozialen Medien zum Teil mehr Follower als alle anderen Fraktionen in Sachsen-Anhalt zusammen. Beiträge aus dem Parlament werden dort häufig verwendet. Dieses Vorgehen steht in der Kritik.