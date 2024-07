Vor Wahlen kommt es immer häufiger zu Attacken auf Politiker in Deutschland. In Cottbus wird eine CDU-Kandidatin rassistisch beleidigt und angegriffen.

Adeline Abimnwi Awemo sitzt in Cottbus im Beirat für Integration und Migration. (Archivbild)

Cottbus - Die CDU-Politikerin Adeline Abimnwi Awemo ist in Cottbus beim Aufhängen von Wahlplakaten rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Das teilte die Landes-CDU nach dem Vorfall am Donnerstagabend mit.

Awemo, die für die Landtagswahl im Herbst kandidiert, sei von einer Frau rassistisch beleidigt worden. Die Politikerin wurde der Partei zufolge bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizei bestätigte den Angriff. Der CDU-Landesvorsitzende Jan Redmann zeigte sich erschüttert und sagte: „Das zunehmende Risiko für Menschen, die sich für unser Land politisch engagieren, ist unerträglich.“

Die CDU-Politikerin mit deutscher Staatsangehörigkeit ist in Kamerun geboren. Sie sitzt in Cottbus im Beirat für Integration und Migration. Bei der Landtagswahl tritt sie im Wahlkreis Cottbus-Süd als Direktkandidatin der CDU an.