CDU: Sebastian Lechner neuer Landesvorsitzender

Braunschweig - Sebastian Lechner ist neuer Vorsitzender der CDU in Niedersachsen. Auf einem Landesparteitag am Samstag in Braunschweig stimmten nach Partei-Angaben 88,5 Prozent der Delegierten für den 42-Jährigen - einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Er wurde für zwei Jahre gewählt. Unmittelbar nach der Niederlage bei der Landtagswahl im vergangenen Herbst hatte der CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann den Rückzug vom Landesvorsitz angekündigt. Er führte die Partei etwas mehr als sechs Jahre.

In seiner Rede betonte Lechner die Geschlossenheit seiner Partei. „Ich will keine One-Man-Show Sebastian Lechner.“ Er nannte als inhaltliche Schwerpunkte etwa die Bildungs- sowie Gesundheitspolitik. Lechner bekräftigte zudem die Forderung nach einem Pflegebonus für Beschäftigte in Kinderkliniken.

Neben Lechner sollte bei dem Parteitag der weitere Landesvorstand gewählt werden. Als Generalsekretär kandidierte am Samstag der Landtagsabgeordneter Marco Mohrmann, als stellvertretende Landesvorsitzende die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann, die Europaparlamentsabgeordnete Lena Düpont sowie der frühere Landesfinanzminister Reinhold Hilbers.

Die CDU kam bei der Wahl am 9. Oktober auf 28,1 Prozent - einen niedrigeren Wert hatte die Partei bei einer Landtagswahl in Niedersachsen zuletzt in den 1950er Jahren geholt. Die SPD regiert seit knapp zweieinhalb Monaten mit den Grünen - die CDU musste den Gang in die Opposition antreten.

Lechners Kandidatur galt in Teilen der Partei als umstritten, da er als Generalsekretär den missglückten Wahlkampf aus Sicht seiner Kritiker mit zu verantworten hatte.

Seit 2013 ist der CDU-Politiker Landtagsabgeordneter, von 2008 bis 2014 war er Landesvorsitzender der Jungen Union (JU) in Niedersachsen. Lechner wurde nach der Wahlniederlage bereits zum Fraktionsvorsitzenden im Landtag gewählt, wo die Christdemokraten die größte Oppositionsfraktion sind.