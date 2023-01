CDU-Verkehrspolitiker für neue Bahnstrecke Hamburg-Hannover

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Hamburg - Mehrere Verkehrspolitiker der CDU haben zwischen Hamburg und Hannover ergänzend zur vorhandenen Bahntrasse den Bau einer zweigleisigen Bahnstrecke entlang der Autobahn 7 gefordert. Die Bahnstrecke Hamburg-Hannover sei seit Jahren chronisch überlastet. „Der Norden braucht daher dringend eine Infrastrukturoffensive“, hieß es am Sonntag in einer Pressemitteilung des Hamburger CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph Ploß, des verkehrspolitischen Sprechers der CDU-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg, Richard Seelmaecker, sowie des Vorsitzenden des Landesfachausschusses Stadtentwicklung und Verkehr der Hamburger CDU, Wolfgang Kühl.

Statt des bisher mit vielen Kompromissen versehenen Ausbaus der bestehenden Strecke würde ein solcher Neubau für eine echte Angebotsverdoppelung im Eisenbahnverkehr sorgen, betonten die Politiker. Zudem könnte bei dem Vorhaben die notwendige Stromtrasse von Norddeutschland Richtung Süden als Erdverkabelung gebaut werden. „So entstünde entlang der A7 ein echter „Infrastrukturkorridor“ zwischen Hamburg und Hannover.“ Die Planfeststellung sollte aus Sicht der drei Christdemokraten direkt über einen Bundestagsbeschluss erfolgen, um Planung und Bau zu beschleunigen und „Endlosklagen“ zu verhindern.