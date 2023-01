Erfurt - Die CDU-Landtagsfraktion hat die Schaffung einer Thüringer Agentur zur Gewinnung ausländischer Fachkräfte gefordert. Der Thüringer Arbeitsmarkt werde nicht ohne zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Ausland auskommen, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Andreas Bühl, am Samstag. Die geforderte Agentur solle sich in enger Abstimmung mit der Wirtschaft im Freistaat um die Auswahl und Vorbereitung von Fachkräften und potenziellen Auszubildenden im Herkunftsland kümmern.

Gleichzeitig solle sie als zentrale Anlaufstelle helfen, bürokratische Hürden abzubauen und Prozesse zu beschleunigen. Das betreffe beispielsweise Belange des Aufenthaltsrechts und die Anerkennung von Berufsabschlüssen. Die Agentur solle durch alle notwendigen bürokratischen Schritte führen: „Statt Behörden-Hopping alles aus einer Hand“, sagte Bühl.

In Thüringen werden einer Prognose von Arbeitsmarktexperten zufolge bis 2040 rund 200.000 Erwerbstätige altersbedingt ausscheiden. Das ist nach Angaben der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit etwa jede vierte Arbeitskraft im Freistaat. Es gingen immer mehr ältere Beschäftigte in den Ruhestand, hingegen fehle der Nachwuchs. Nach Einschätzung der Agentur lässt sich der immense Bedarf an Beschäftigten in den kommenden Jahren nicht ohne Zuwanderung decken.