CDU wirft Rot-Rot-Grün „Autohasserwahn“ vor

Berlin - Die CDU hat der rot-rot-grünen Koalition in Berlin „Autohasserwahn“ vorgeworfen. In der Verkehrspolitik habe die Koalition in der auslaufenden Legislatur komplett versagt, sagte der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Oliver Friederici, am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Statt auf ein Miteinander aller Verkehrsträger inklusive Auto setze sie auf Verbote, „Umerziehung“ und permanente Provokationen gegen Autofahrer.

Rot-Rot-Grün, vor allem die Grünen, wolle die Menschen in Busse und Bahnen „zwingen“, weise blindwütig Radwege aus, erzeuge bewusst Staus etwa durch schlechte Ampelschaltungen, weise sinnlose Tempo-30-Zonen aus und sperre willkürlich Straßen für Autofahrer. Weltweit bauten Metropolen neue U-Bahnen, so Friederici. „Nur in Berlin geht das nicht.“

Die CDU wolle einen attraktiven Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Statt oberirdischen Lösungen per Straßenbahn sei aber die U-Bahn zu bevorzugen. „U-Bahn-Strecken müssen endlich schneller geplant und gebaut werden.“ Sie würden schließlich vom Bund „fast zu 100 Prozent bezahlt“. Ferner sei die CDU für einen Ausbau des Bus-Verkehrs auch an den Stadträndern und bessere Verbindungen mit dem Brandenburger Umland.