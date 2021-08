Chef des Kontrollgremiums fordert Konsequenzen für Geheimdienste

Berlin (dpa) - Der Vorsitzende des Geheimdienst-Kontrollgremiums des Bundestags, Roderich Kiesewetter (CDU), hat nach der Fehleinschätzung der Lage in Afghanistan Konsequenzen gefordert. «Wir müssen Lehren aus den Erfahrungen in Afghanistan für die Organisation der Dienste ziehen», sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag). «Man muss sich fragen, ob es weiter richtig ist, zwischen Inlands- und Auslandsnachrichtendiensten zu trennen.» Zudem forderte er einen Bundessicherheitsrat, der wissenschaftsbasiert Trendanalysen oder Szenarien erarbeite, Einsätze bewerte und Entscheidungen vorbereite.

Der CDU-Militärexperte Patrick Sensburg sprach von einer «generellen Fehleinschätzung der Lage über Jahre» - und da würde er alle Geheimdienste einbeziehen. «Sie haben die Stärkeverhältnisse im klassischen militärischen Denken aufgezeigt, alle Daten und Fakten waren richtig, aber die Analyse hat nicht gepasst.»

Die Taliban hatten in den vergangenen Wochen nach dem Abzug der ausländischen Truppen, darunter der Bundeswehr, in rasantem Tempo praktisch alle Provinzhauptstädte in Afghanistan eingenommen - viele kampflos. Am Sonntag rückten sie auch in Kabul ein. Kämpfe gab es keine. Der blitzartige Vormarsch hatte viele Beobachter, Experten und auch die US-Regierung und die Bundesregierung überrascht.