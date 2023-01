Chemiebranche hat höchsten Energiebedarf in der Industrie

Halle - Die chemischen Industriebetriebe haben 2021 in Sachsen-Anhalt 43 Prozent des industriellen Energiebedarfs verbraucht. Insgesamt habe die Industrie im Land unter anderem aus Erdgas, Strom und erneuerbaren Energie rund 260 Millionen Gigajoule gezogen, teilte das Statistische Landesamt in Halle am Dienstag mit. Der am häufigsten eingesetzte Energieträger war Erdgas mit einem Anteil von 41 Prozent.

Der höchste Energieverbrauch wurde laut Statistikbehörde im Saalekreis mit einem Wert von 71 Millionen ermittelt. Dort befindet sich unter anderem der Chemiepark Leuna mit zahlreichen Großbetrieben der chemischen Industrie.

Die Statistik bildet laut den Statistikern nicht alle Industriebetriebe ab. Bei den berücksichtigten Betrieben handelt es sich um Unternehmen mit in der Regel 20 und mehr tätigen Personen im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden.