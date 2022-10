Chlorgasalarm in Schwimmbad in Berlin-Steglitz ausgelöst

Berlin - Feuerwehrleute sind wegen eines Chlorgasalarms zu einem Schwimmbad in Berlin-Steglitz ausgerückt. Es seien Spezialkräfte des Technischen Dienstes in die Finckensteinallee hinzugerufen worden, teilte die Feuerwehr am Freitagnachmittag bei Twitter mit. Badegäste seien nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es seien mehr als 40 Einsatzkräfte vor Ort oder auf dem Weg zu dem Schwimmbad.