Corona-Inzidenz in Berlin bei rund 61

Berlin - Der Corona-Inzidenzwert in Berlin ist leicht auf 61,3 gesunken. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag (Stand 3.14 Uhr) mit. Am Sonntag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz noch 62,2. Vor rund einer Woche lag der Wert unter 40. Die Zahl gibt an, wie viele Ansteckungen es innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat.

13 neue Ansteckungen wurden in Berlin gemeldet. Neue Todesfälle gab es nicht. Damit haben sich in der Hauptstadt nachweislich 186.533 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 3587 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Mehr als 56 Prozent der Berliner sind vollständig geimpft.