Corona-Inzidenz in MV leicht auf 30,5 gestiegen

Rostock - Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern ist am Sonntag leicht auf 30,5 gesunken, nach 31,2 am Vortag. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mit. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 25,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gelegen. Für Sonntag wurden 42 neue Fälle gemeldet. Am Samstag waren es 59.

In den Krankenhäusern lagen demnach wie am Vortag 21 Corona-Patienten. Auch die Zahl der Intensivpatienten blieb mit 9 konstant. Damit ist die Belastung der Kliniken mit Covid-19-Patienten nach wie vor gering. Es gab keine weiteren Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind nach Behördenangaben in MV 1186 Menschen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren.

Mit 63,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen hat Rostock die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. In der Landeshauptstadt Schwerin sank der Wert weiter auf 43,9. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 6,6.

Insgesamt wurde laut Landesamt im Nordosten bisher bei 45 646 Menschen eine Corona-Infektion nachgewiesen, 43.609 gelten als genesen.