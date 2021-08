Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt leicht

Kiel - Während die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein am Donnerstag bei 47,8 lag und damit leicht gesunken ist, hat der Wert in Kiel nun den Wert 100 überschritten. Die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg in der Landeshauptstadt auf 107,4, wie aus Daten der Landesmeldestelle (Stand 19.26 Uhr) hervorgeht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom frühen Donnerstagmorgen hat Kiel die höchste Sieben-Tage-Inzidenz unter den deutschen Kreisen und kreisfreien Städten. Schleswig-Holstein liegt demnach bei der Inzidenz hinter Hamburg auf Platz zwei.

Am Donnerstag wurden im Land innerhalb eines Tages 217 neue Fälle gemeldet. Am Vortag waren es 266, am Donnerstag vor einer Woche 231. Unverändert blieb die Zahl der Corona-Toten in Schleswig-Holstein - 1641 seit Beginn der Pandemie. In den Krankenhäusern wurden zuletzt 45 Menschen mit Covid-19 behandelt, einer weniger als am Vortag; 12 von ihnen liegen auf der Intensivstation (+2).

Die zweithöchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land hat Flensburg mit 90,9, gefolgt von Neumünster mit 72,3. Die niedrigsten Werte verzeichnen die Kreise Ostholstein (15,5), Rendsburg-Eckernförde (32,1) und Schleswig-Flensburg (34,8).