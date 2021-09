Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter auf 40,2

Kiel - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist leicht weiter gesunken. Am Mittwoch lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 40,2 - nach 40,5 am Dienstag. Eine Woche zuvor hatte die Landesmeldestelle sie mit 47,2 angegeben.

Innerhalb eines Tages wurden 230 neue Corona-Fälle gemeldet, wie aus den Daten vom Mittwochabend hervorgeht. Tags zuvor waren es 199, am Mittwoch der vergangenen Woche 249.

Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie liegt weiterhin bei 1671. In den Krankenhäusern werden wie am Vortag 70 Covid-19-Patienten behandelt - weiterhin liegen 20 von ihnen auf der Intensivstation. 11 werden dort beatmet (Vortag: 514).

Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Land weiterhin in Neumünster mit 76,3, am niedrigsten nun in Nordfriesland mit 20,9.