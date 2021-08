Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 46,6

Kiel - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein steigt weiter an. Am Dienstag wurden innerhalb eines Tages 282 neue Fälle gemeldet, deutlich mehr als am Vortag (172) und am Dienstag vor einer Woche (209). Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte laut Daten der Landesmeldestelle (Stand 18.29 Uhr) damit weiter: auf 46,4 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Vor einer Woche hatte sie bei 27,5 gelegen.

Unverändert blieb indes die Zahl der Corona-Toten in Schleswig-Holstein - 1640 seit Beginn der Pandemie - und die Zahl der aktuell auf Intensivstationen behandelten Covid-19-Patienten im Land. Es sind 11 Menschen. 47 Patienten wurden insgesamt in Krankenhäusern behandelt, zwei weniger als am Vortag.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land hat Flensburg mit 90,9, gefolgt von Kiel mit 85,9 und Neumünster mit 79,8. Die niedrigsten Werte haben die Kreise Ostholstein (19,9), Schleswig-Flensburg (26,3) und Rendsburg-Eckernförde (28,8).