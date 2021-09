Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter

Ein Arzt hält einen Coronavirus-Test in den Händen.

Erfurt - Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen erneut leicht gestiegen. Am Montag lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche bei 57,3 (Vortag: 54,9), teilte das Robert Koch-Institut mit. Innerhalb eines Tages kamen 85 Fälle dazu. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 71,0, den geringsten Wert hatte Mecklenburg-Vorpommern mit 31,8.

In Thüringen ist das Infektionsgeschehen regional sehr unterschiedlich: Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wurde in den Landkreisen Gotha (90,7) und Hildburghausen (83,0) registriert. Im Saale-Orla-Kreis waren es dagegen 25,1.

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 haben sich im Freistaat nachweislich 133.357 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert; 4400 starben an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.