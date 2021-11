Klinikum Chemnitz schränkt Operationen wegen aktueller Corona-Lage stark ein

Chemnitz/dpa - Das Programm an Operationen werde von zuletzt 80 auf maximal 65 Prozent verringert, teilte der ärztliche Direktor Ralf Steinmeier am Freitag mit. Anlass sei die Sorge um die Belastung der Beschäftigten. Zudem müsse die Betreuung von Patienten in den Notaufnahmen, auf Intensiv- und Covid-Stationen abgesichert werden. Auch andere Krankenhäuser in Sachsen haben ihre Leistungen bereits reduzieren müssen.

Das Klinikum Chemnitz sei schon bei den vorherigen Corona-Wellen überproportional betroffen gewesen, betonte Steinmeier. Die Mitarbeiter seien körperlich und psychisch ausgelaugt und daher weniger Personal einsetzbar. "Alle unsere Maßnahmen sind deshalb darauf ausgerichtet, weitere Beschädigungen der Mitarbeiterschaft durch die Pandemie zu verhindern, um die Versorgung von Notfall- und Covid-19-Patienten aufrechterhalten zu können."