touristische übernachtungen Corona: Thüringer Tourismus im August fast auf Vorkrisenniveau

In Thüringen sind im August fast so viele Touristen angekommen wie vor der Corona-Pandemie. Insgesamt kamen 434.000 Gäste an und damit drei Prozent weniger als im August 2019, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamts vom Dienstag hervorgeht.