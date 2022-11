Dach von Friseursalon brennt: Hoher Schaden

Oranienburg - Bei einem Brand im Stadtgebiet von Oranienburg ist das Dach eines Friseursalons abgebrannt. Das Feuer brach am Montagabend in einem mobilen Toilettenhäuschen aus und griff dann auf Mülltonnen, einen Zaun und das Dach eines Friseursalons in der Umgebung über, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr konnte das Feuer eindämmen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnungen verhindern. Wegen der Schäden am Dach ist der Friseursalon nicht mehr nutzbar und einsturzgefährdet. Den Schaden bezifferte die Polizei auf etwa 50.000 bis 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.