Dachstuhlbrand in Hambergen: 100.000 Euro Schaden

Hambergen - Bei dem Brand eines Wohnhauses in Hambergen (Landkreis Osterholz) ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag fing der Dachstuhl des Hauses aus zunächst unbekannten Gründen Feuer. Eine Nachbarin bemerkte den Brand und informierte die Einsatzkräfte sowie die Hausbewohner, die sich unverletzt in Sicherheit brachten. Die betroffene Ohlenstedter Straße blieb seit dem Brand am Montagabend aufgrund des Einsatzes noch bis Dienstagmorgen gesperrt.