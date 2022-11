Dagmar Frederic will unter Baum in Beelitz beerdigt werden

Berlin - Der DDR-Unterhaltungsstar Dagmar Frederic macht sich Gedanken um ihre künftige letzte Ruhestätte. „Unsere Töchter wissen Bescheid. Auch, dass wir unter einem Baum beerdigt werden wollen, am liebsten in Beelitz (Potsdam-Mittelmark)“, sagte sie der am Donnerstag erscheinenden Ausgabe der Zeitschrift „Superillu“. „Dort fühlen wir uns mit dem Herzen zu Hause.“

Die 77-jährige Künstlerin, die noch immer auf der Bühne steht, hatte Ende Oktober ihren 20. Hochzeitstag mit Ehemann Nummer fünf gefeiert, dem 81-jährigen Klaus Lenk. „Keiner außer uns glaubte an diese Ehe - und schon gar nicht daran, dass sie so lange halten würde“, sagte sie. Die Kollegen hätten gescherzt: „Warst Du bei Dagmars Hochzeit? Nee, aber ich geh zur nächsten.“

In letzter Zeit setzte sich das Paar auch mit dem Tod auseinander. Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen - alles sei geregelt, sagte Frederic.