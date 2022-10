Dakar-Navigator Gottschalk auf Cockpit-Suche

Neuruppin/Berlin - Timo Gottschalk befindet sich vor der Rallye Dakar auf der Suche nach einem neuen Cockpit. „Nach drei Jahren gehen Jakub Przygonski und ich getrennte Wege“, sagte der Navigator aus Neuruppin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, „die Chancen auf ein neues Cockpit für die Dakar sind gering. Aber wenn ich diesmal nicht an den Start gehe, ist es für mich auch kein Weltuntergang.“ Die Wüsten-Rallye durch Saudi-Arabien startet am 31. Dezember 2022 am Roten Meer und endet nach 14 Etappen am 15. Januar 2023 am Arabischen Golf in Dammam.

Zwar hat der Sieger der Autowertung von 2011 gemeinsam mit dem Katarer Nasser Al-Attiyah diverse Anfragen in der Pipeline, will aber noch abwarten. „Es gibt noch ein, zwei Leute, die haben noch keinen Beifahrer haben“, sagte der 48-Jährige und hegt noch gewisse Hoffnungen auf eine erneute Teilnahme.

Aber auch eine Abkehr vom Cockpit könnte sich der gelernte Diplom-Ingenieur für Fahrzeugtechnik vorstellen. So gebe es auch „interessante Geschichten“ abseits des Wüstensands bei Events oder Präsentationen von Automobil- oder Motorradherstellern. Angesichts seiner jahrelangen Verbindungen im Motorsport verfügt Gottschalk über ein großes Netzwerk, das ihn ohne Sorge in die Zukunft schauen lässt: „Durch die vielen Jahre gibt es Kontakt in alle Richtungen. Da sollte es nicht so schwer sein, Alternativen zu finden.“