Damen und Herren vom BHC und den Wespen in nächster Runde

Berlin (dpa/bb) – - Die Damen und Herren des Berliner HC haben die 1. Hallenhockey-Bundesliga Ost jeweils als Spitzenreiter beendet und sich das damit verbundene Heimrecht im Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft gesichert. Die Herren gewannen am Sonntag auch ihr letztes Vorrundenspiel gegen den Aufsteiger HC Roseneck mit 13:1. Beste Torschützen waren Luis Gill und Liam Holdermann mit je drei Treffern. „Wir haben lange gebraucht, in unsere Abläufe reinzukommen, weil es für beide heute um nichts mehr ging“, sagte Kapitän Paul Dösch.

Mit zehn Siegen und 124:36-Toren weist der BHC die beste Bilanz aller 24 Erstligisten auf. „Das haben wir uns fest vorgenommen, dürfen uns aber darauf nichts einbilden. Dennoch gehen wir mit großem Selbstbewusstsein ins Viertelfinale“, ergänzte der Nationalspieler. Zweiter Ost-Viertelfinalist sind die Zehlendorfer Wespen, die sich mit 9:2 beim TuS Lichterfelde durchsetzten.

Die BHC-Damen hatten sich zuvor zu einem 6:5 beim Absteiger Osternienburger HC gemüht und damit ihre Tabellenführung vor den punktgleichen Wespen verteidigt. „Das war ein furchtbares Spiel. Die Halle war in einem schrecklichen Zustand“, kritisierte BHC-Coach Tin Matković und nahm sein Team, das eine zwischenzeitliche 3:0-Führung verspielt hatte, in Schutz. „Wir haben nicht schlecht gespielt, aber die Schiedsrichterleistung war unterirdisch. Am Ende bin ich glücklich, dass wir gewonnen haben.“

Die Wespen-Damen drehten im Parallelspiel gegen TuS Lichterfelde einen 0:3-Pausenrückstand noch in einen 4:3-Erfolg. Im Tabellenkeller sicherte sich der Mariendorfer HC durch ein 2:2 beim TC Blau-Weiss den Klassenverbleib bei den Damen. Bei den Herren ist Mariendorf hingegen nach der 4:10-Niederlage gegen Blau-Weiss in die 2. Bundesliga abgestiegen.

Im DM-Viertelfinale am 28. Januar empfangen die BHC-Damen im heimischen Cole-Sports-Center nun den Süd-Zweiten Münchner SC. Im Anschluss treffen die Herren auf den Süd-Vize TSV Mannheim Hockey. Die Wespen-Teams müssen indes beim Mannheimer HC antreten, dessen Damen und Herren jeweils die Südgruppe gewannen.