Das rassistische "N"-Wort soll weg! Grünen-Nachwuchs will Dorf umbenennen

Negernbötel - Absurd, übertrieben oder gerechtfertigt und diskriminierend - eine klare Antwort scheint es noch nicht zu geben. Aktuell wird auf den sozialen Medien wild diskutiert über das "N"-Wort, welches sich in den Namen des 989-Einwohner Dorf "Negernbötel" im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein wiederfindet. Schnell wird klar, es handelt sich um eine komplizierte Debatte zwischen Stadtgeschichte und Rassismus.

"Der Ortsname N***rnbötel enthält das sehr verletzende und rassistische N-Wort." Grüne Jugend Segeberg

So fordert die Grüne Jugend Segeberg auf ihrem Instagram-Account den Namen des Dorfes abzuändern. "Der Ortsname N***rnbötel enthält das sehr verletzende und rassistische N-Wort. Die kleine mediale Diskussion darüber, die in den Medien stattgefunden hat, war zwar recht interessant, aber nicht produktiv oder aufschlussreich - deswegen wollen wir als GRÜNE JUGEND Segeberg neuen Wind in die Debatte bringen."

Der Ortsname "Negernbötel" ist für die Grüne Jugend Segeberg in Schleswig-Holstein nicht mehr tragbar. Screensot: https://www.instagram.com/gjsegeberg/

Schon im Januar 2021 berichteten die Lübecker Nachrichten über den Berliner Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch, der die Herabwürdigung durch das "N-Wort" kritisierte. "Man sollte Debatten über den Ortsnamen nicht gleich abblocken. Ortsnamen sind nicht heilig, wenn eine Gesellschaft und ihre Werte sich ändern", so der Berliner im LN-Interview.

Ortsname hat keinen rassistischen Ursprung

Im LN-Bericht wurde jedoch auch schon von Segebergs Stadthistoriker Hans-Werner Baurycza erklärt, dass der Name "Negernböte" schon seit Hunderten Jahren existiert. Er habe nichts mit dem beleidigenden N-Wort zu tun.

"Als Botele (‚Bötel‘) bezeichnet man eine Siedlung. ‚Negern‘ ist die Bezeichnung für eine ‚nähere‘ Siedlung." Hans-Werner Baurycza

Der Ursprung des Ortsnamens sei wohl im Niederdeutschen zu finden. "Neger", übersetzt das Plattdeutsch-Wörterbuch mit "näher". "Als Botele (‚Bötel‘) bezeichnet man eine Siedlung. ‚Negern‘ ist die Bezeichnung für eine ‚nähere‘ Siedlung. Im Gegensatz zur Ortschaft Fehrenbötel, die die ‚fernere‘ Siedlung zu Segeberg bezeichnet“, so der Stadthistoriker.

Bürgermeister von Negernbötel lehnt Umbenennung ab

Für den Bürgermeister von Negernbötel ist die Debatte nicht neu: "Wir wissen um die Bedeutung. Das ploppt alle Jahre wieder hoch“, sagte er schon im Januar 2021 in einem Statement gegenüber der LN.

Marco Timme, Bürgermeister des Ortes Negernbötel im Landkreis Segeberg. Die Grüne Jugend Segeberg möchte den Namen des Dorfes ändern. Foto: picture alliance/dpa | Daniel Reinhardt

Aus aktuellem Anlass äußerte sich Marco Timme nun erneut klar zur Rassimus-Debatte im "Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag"-Interview: "Wenn sich jemand an unserem Ortsnamen stört, soll er einfach einen Bogen fahren", so der Bürgermeister.

Klarstellung: Der Kampf gegen Rassismus ist dringend notwendig!

Eine Umbenennung des Ortes #Negernbötel steht für uns aber nicht zur Debatte. Der Name kommt aus dem Plattdeutschen und es gibt keinen Anlass, dem Ort oder gar seinen Einwohner*innen Rassismus zu unterstellen. pic.twitter.com/d8PdX1iAAa — GRÜNE Schleswig-Holstein (@Gruene_SH) May 28, 2021

Die "GRÜNEN Schleswig-Holstein" machten am Freitagmittag in einem Twitter-Statement deutlich, dass sie sich dieser Forderung der Grüne Jugend Segeberg nicht anschließen. So scheinen sich die Gemüter selbst innerhalb der Partei nicht ganz einig zu sein, ob der Ortsname nun wirklich rassistisch ist. Einig sind sich aber bei einem Punkt alle: "Der Kampf gegen Rassismus ist dringend notwendig!"

Mohren-Apotheke in Magdeburg

Neu entfacht wurden die Diskussionen über Rassismus in Deutschland vor allem durch den Tod von George Floyd in den USA im vergangenen Jahr. Im Fokus stehen seitdem auch Namen – ob nun von Haltestellen, Straßen oder ganzen Orten.

Auch in Sachsen-Anhalt gab es im Sommer 2020 solch eine ähnliche Debatte um den Namen der Mohren-Apotheke in Magdeburg. Die Initiatorin Hannah Umutoni Mugarago warf der Mohren-Apotheke in einem Offenen Brief vor, dass deren Name rassistisch belegt sei.