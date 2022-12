Datenbrille, Medizinradar: Klinik erprobt neue Technologien

Digitaler werden und damit Ressourcen besser nutzen: Das hat sich das größte Krankenhaus Brandenburgs auf die Fahne geschrieben. In Zeiten von Fachkräftemangel setzt das CTK als Versorger auch auf Forschung.

Cottbus - Das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus (CTK) will als größtes Krankenhaus Brandenburgs auch modernster digitaler Gesundheitsversorger Deutschlands werden. Dafür setzt das Klinikum nach eigenen Angaben auf die Umsetzung von Forschung im eigenen Haus. In verschiedenen Projekten der Thiem-Research-GmbH werden konkrete Werkzeuge, Methoden und Konzepte entwickelt, die im Klinikum direkt erprobt werden. „Durch die enge Zusammenarbeit mit unserem Mutterhaus erhalten unsere Forschenden direktes Feedback zu ihren Projekten“, sagte die Sprecherin des Forschungsbereichs, Romy Hoppe, der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

So haben Wissenschaftler etwa ein medizinisches Radarsystem entwickelt, das Parameter bei Patienten ohne Kabel erfasst - etwa die Atem- und Herzfrequenz. Die kontaktlose Messung können Patienten selbst vornehmen, ebenso die Übertragung der Daten an den betreuenden Arzt. Entwickelt wurde das Radar vom hauseigenen Forschungsbereich Thiem-Research mit der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und dem Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration. Auch das Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik und das Ferdinand-Braun-Institut Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik innerhalb des Innovationscampus Elektronik und Mikrosensorik Cottbus (iCampµs) sind mit dabei.

Jüngstes Projekt ist eine Datenbrille, die das CTK bereits gemeinsam mit dem Naëmi-Wilke-Stift in Guben (Spree-Neiße) nutzt. Notaufnahmen beider Krankenhäuser seien über diese Brille miteinander vernetzt und könnten bei komplizierten Fragen zu Patienten Hilfestellung leisten, erklärte Steffen Ortmann, Leiter von Thiem-Research. Mit der Datenbrille könne man sehen, was ein Arzt bei einer Untersuchung tue. Standbilder könnten aufgenommen, editiert und zugeschickt werden - eine Hilfe für Entscheidungen und ein Vorteil gegenüber Telefonaten, erläuterte Ortmann. „Es geht darum, ärztliche Expertise dorthin zu holen, wo ich sie gerade brauche.“ Damit könne auch dem Ärztemangel auf dem Land begegnet werden.

„Wir wollen zudem einen Mehrwert für Patienten schaffen“, erklärte der Leiter der CTK-Forschungseinrichtung. Im Moment werde von Patienten zu viel Gleiches dokumentiert. Informationen - etwa zu Vorerkrankungen - seien aber häufig nicht da, wenn sie benötigt würden. „Wir müssen Informationen dann verfügbar machen, wenn sie tatsächlich gebraucht werden“, sagte Ortmann.

Die Forschungseinrichtung Thiem-Reseach, die es seit drei Jahren gibt, hat mittlerweile 17 Mitarbeitende und unterhält eine enge Kooperation mit 13 Unikliniken, darunter Heidelberg, die Berliner Charite und Göttingen.

Rückgrat für die Forschung und die Datennutzung werde auch das „Digitale Leitkrankenhaus“, zudem das CTK ausgebaut werden solle, hieß es vom Versorger. Künftig soll das CTK Gesundheitseinrichtungen in der Region vernetzen. Dafür wurden dem Versorger nach eigenen Angaben 85 Millionen Euro aus dem Strukturwandelfonds für die Lausitz bewilligt. Es geht bei den 30 Einzelmaßnahmen für eine Grunddigitalisierung des Klinikums. Unter anderem sollen Abrechnungs- und Logistikprozesse digitalisiert werden.

Für den Aufbau des digitalen Fundaments und die Umsetzung der Projekte sucht das Klinikum weiteren Angaben zufolge überregional 50 IT-Experten, darunter IT-Projekt-Manager und Daten-Analysten.