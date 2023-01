Defektes Kabel: U6 in Berlin unterbrochen

Fahrgäste steigen in die U-Bahn.

Berlin - Wegen eines Kabelschadens ist die U6 in Berlin zwischen den Bahnhöfen Stadtmitte und Wedding am Mittwoch unterbrochen. Züge der U-Bahn-Linie befahren die Strecke seit dem Morgen nicht mehr, wie ein Sprecher der Berliner Verkehrsgesellschaften (BVG) mitteilte. Grund ist demnach ein schadhaftes Signalkabel am U-Bahnhof Friedrichstraße.

Entgegen erster Prognosen würden die Wartungsarbeiten mindestens bis zum Abend andauern, teilte die BVG am Mittwochnachmittag mit. Die BVG war zunächst davon ausgegangen, den Schaden bis zum frühen Nachmittag beheben zu können.

Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zwischen den U-Bahnhöfen Unter den Linden und Wedding fahre außerdem im 20-Minuten-Takt ein Pendelzug, hieß es weiter.