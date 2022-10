Demonstrationen gegen hohe Energie- und Lebensmittelkosten

Leipzig - In Sachsen wollen am Samstag (15.00 Uhr) Tausende Menschen gegen die steigenden Energie- und Lebensmittelkosten demonstrieren. Alleine in Leipzig will ein Bündnis aus mehr als 40 Gruppen bis zu 10.000 Menschen unter dem Motto „Jetzt reicht's! Wir frieren nicht für die Profite“ mobilisieren. In dem Bündnis sind neben Gewerkschaften unter anderem Umweltverbände, der sozialistische Studierendenverband, Klimagruppen, Kirchenvertreter sowie die Linkspartei zusammengeschlossen. Ziel der Organisatoren ist es, der Bevölkerung ein Demonstrationsangebot jenseits von rechts zu machen.

Die Leipziger Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor und hat mehrere Hundertschaften der sächsischen Bereitschaftspolizei angefordert. Der Fokus liege aber auf verkehrspolizeilichen Maßnahmen, hieß es.

Zudem ruft die Gewerkschaft IG Metall am Samstag (15.00 Uhr) in Zwickau zu einer Demonstration auf dem Kornmarkt unter dem Motto „Unser Leben gestalten wir!“ auf.