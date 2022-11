Demonstrationen und Gegenprotest in Leipzig

Leipzig - Bei einer sogenannten Montagsdemonstration unter anderem gegen steigende Energiepreise haben Gegendemonstranten in Leipzig wieder eine Sitzblockade errichtet. Insgesamt seien rund Tausend Menschen sowohl aus dem Lager der Demonstranten und der Gegendemonstranten auf der Straße gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei am Abend mit. Schon am vergangenen Montag hatten Gegendemonstranten an der Thomaskirche die Demonstration blockiert. Die Blockade der Gegendemonstranten habe jedoch umlaufen werden können, wie der Polizeisprecher sagte.

Darüber hinaus habe es mehrere kleinere Sitzblockaden gegeben, die sich entweder nach Ansprache durch die Polizei auflösten, aber teilweise auch durch Eingreifen der Einsatzkräfte aufgelöst werden mussten. Vereinzelt hätten Gegendemonstranten auch Widerstand gegen die Beamten geleistet, hieß es. An den sogenannten Montagsdemonstrationen nehmen immer wieder auch Anhänger rechter Gruppen teil.