Den Wald schmecken: Lagerfeuerkochkurse als Gruppenerlebnis

Kuschelige Atmosphäre am Lagerfeuer und den Wald im Kochtopf schmecken: Das Waldpädagogikzentrum Elbe-Weser bietet Kurse als gemeinsames Erlebnis an.

Schwanewede - Kochen am Lagerfeuer im Wald soll alle Sinne ansprechen. Das Verwerten von wilden Kräutern, heimischem Wildfleisch und regionalen Produkten eröffnet eine andere Sicht auf die Natur, verspricht das Waldpädagogikzentrum Elbe Weser und bietet zwei Lagerfeuerkochkurse im Wald der Revierförsterei Heidhof im Bereich Schwanewede im Landkreis Osterholz an. „Die Teilnehmer sollen den Wald schmecken“, sagt Florian Offermanns, Förster bei den Niedersächsischen Landesforsten und Leiter des Waldpädagogikzentrums. Zudem werde Wissenswertes über den Wald vermittelt.

Ausgebildete Lagerfeuerfeuer-Köche, sogenannte „Campfire - Instructoren“, leiten beim Zubereiten verschiedener Gerichte über offenen Flammen oder in der Holzkohleglut an. Neben Klassikern wie Grill- und Schichtfleisch oder Flammlachs lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ein Trapper–Frühstück zuzubereiten, das Garen von Gemüse in offener Flamme und das Backen oder Garen im Dutch-Oven aus Gusseisen.