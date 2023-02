Dirk Oschmann ist seit 2011 ordentlicher Professor in Leipzig und bildet damit als Ostdeutscher die Ausnahme einer Regel, die seit 1990 gilt: Spitzenpositionen werden auch in Ostdeutschland überwiegend mit Westdeutschen besetzt. Auch die Ostuniversitäten sind ein Spiegel dieser Tatsache: Die meisten Lehrstühle haben Westdeutsche inne, was sich auch mit Netzwerken und Mitgliedern in Berufungskommissionen gut erklären lässt.

