Desinfektionsmittel läuft in Produktionswerk aus

Berlin - Ausgelaufenes Desinfektionsmittel hat am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz in einem Produktionswerk von Beiersdorf in Berlin-Charlottenburg ausgelöst. Für Umwelt und Bürger habe keine Gefahr bestanden, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Nach Angaben eines Sprechers von Beiersdorf wurde niemand verletzt. Umwelt- oder Sachschäden seien ebenfalls nicht entstanden. Auch die Feuerwehr teilte mit, dass niemand verletzt wurde.

Nach Angaben von Beiersdorf wurde gegen 18.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil eine größere Menge Desinfektionsmittel ausgelaufen war. Es sei ein stark riechender Nebel entstanden, der wie die Flüssigkeit selbst ungefährlich gewesen sei. Das Desinfektionsmittel lief nach Angaben des Sprechers in den Keller und musste abgepumpt werden. Die Feuerwehr war mit knapp 60 Kräften im Einsatz. Zum Schutz hätten die Kräfte besondere Anzüge getragen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde das Werk wieder an den Betreiber übergeben, hieß es.