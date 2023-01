Deutlich mehr Asylbewerber in Berlin

Berlin - In Berlin haben 2022 fast doppelt so viele Menschen Asyl beantragt wie im Jahr zuvor. Insgesamt zählte das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten 14.704 Asylanträge, wie aus einer Statistik hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag. Hinzu kamen mehr als 1000 Geflüchtete, die Berlin über Sonderprogramme aufnahm, etwa besonders schutzbedürftige Syrer. Zum Vergleich: 2021 waren in Berlin 7762 Asylbewerber registriert worden.

11.938 Geflüchtete suchten den Angaben zufolge 2022 erstmals um Schutz in der Hauptstadt nach. 2766 Migranten stellten sogenannte Folgeanträge. Wie es hieß, handelte es sich dabei fast ausschließlich um Menschen aus Moldau, die in der Regel keinen Anspruch auf politisches Asyl haben. Die Betreffenden seien nach Ablehnung entsprechender Anträge aus Deutschland ausgereist und dann erneut gekommen, um wieder um Asyl nachzusuchen.