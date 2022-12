Deutliches 3:0: BR Volleys deklassieren Haching

Cody Kessel nimmt den Ball an.

Berlin - Die Berlin Volleys haben den TSV Haching München mit einer deklassierenden Niederlage auf den Rückweg geschickt. Vor 3127 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle bezwang der deutsche Meister den Tabellenvorletzten aus Bayern deutlich mit 3:0 (25:14, 25:16, 25:14). Es war im neunten Spiel der neunte Sieg der Berliner und bereits der fünfte ohne einen einzigen Satzverlust.

Die Volleys ließen von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, wer als Sieger das Feld verlassen würde. Trainer Cedric Enard hatte zwar weitgehend seine zweite Garnitur aufs Feld geschickt, doch die zu erwartende Überlegenheit der Gastgeber nahm dadurch keinen Schaden. Der wieder einmal sehr dynamisch agierende US-Amerikaner Cody Kessel setzte mit einigen gelungenen Angriffsaktionen früh die ersten Zeichen.

Geführt von Zuspieler Johannes Tille fand das Volleys-Team trotz der Neuformierung alsbald seinen Rhythmus. Die Mannschaft erwies sich in den wichtigen Elementen Aufschlag, Feldabwehr und Angriff ihrem Gegner jederzeit hoch überlegen. Auch der Brasilianer Matheus Krauchuk, der auf der wichtigen Diagonalposition Stammspieler Marek Sotola vertrat, sammelte mit einigen sehenswert herausgearbeiteten Punkten Selbstvertrauen für eventuelle größere Aufgaben. Dank seiner Aufschlagserie zogen die Berliner im ersten Satz von 13:10 auf 17:10 davon.

Auch fortan gaben die BR Volleys klar den Ton an und bewiesen, über welch starke Ersatzbank sie verfügen. Im dritten Durchgang brach der Widerstand der Hachinger fast völlig zusammen. Sie gerieten mit 15 Punkten in Rückstand (8:23) und konnten das Ergebnis zum Satzende hin nur deshalb noch geringfügig freundlicher gestalten, weil ihr Kontrahent das Spiel angesichts der klaren Verhältnisse nicht mehr gar so ernst zu nehmen schien.