Deutsch-Rap in Niedersachsen und Bremen am beliebtesten

Hannover - Die Musik des Rappers Luciano ist bei den Nutzern des Streaming-Dienstes Spotify in Niedersachsen und Bremen am beliebtesten. Der deutsche Musiker wurde auch bundesweit am meisten gestreamt, wie Spotify am Mittwoch bei der Veröffentlichung ihres Jahresrückblicks mitteilte. Auf den Plätzen zwei und drei folgen sowohl in Bremen als auch in Niedersachsen der österreichische Dancehall-Produzent und Hip-Hop-Künstler RAF Camora und der Hamburger Rapper Bonez MC.

Auf Platz eins der meistgehörten Lieder steht in beiden Bundesländern ebenfalls Luciano mit „Beautiful Girl“. Auf Platz zwei steht „Sehnsucht“ von den Produzenten Miksu/Macloud und dem Rapper T-Low und schließlich auf Platz drei der vieldiskutierte Party-Hit „Layla“ von DJ Robin und Schürze.

Beliebtester Podcast in Niedersachsen als auch in Bremen ist „Gemischtes Hack“ von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt. Auf Platz zwei folgt „Fest & Flauschig“ von Jan Böhmermann und Olli Schulz, gefolgt von „Hobbylos“ mit den beiden Youtubern Rezo und Julien Bam.