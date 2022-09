Deutscher Kita-Preis 2023: Kita aus Aschersleben nominiert

Aschersleben - Die Kindertagesstätte „Schackstedter Strolche“ aus Aschersleben (Salzlandkreis) ist für den Deutschen Kita-Preis 2023 nominiert. Sie gehe ins Rennen um eine Platzierung in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“, teilte die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung am Dienstag mit. In einem nächsten Schritt wählt die Jury die zehn Finalisten anhand von Telefoninterviews aus. Pluspunkte soll es geben für die Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder, die Einbeziehung von Eltern und Mitarbeitenden und die Zusammenarbeit mit Partnern. Im Dezember soll die engere Auswahl bekannt gegeben werden.

Der Deutsche Kita-Preis wird in diesem Jahr zum sechsten Mal vergeben. Insgesamt 750 Bewerbungen hat es nach Angaben der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in den Kategorien „Kita des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ gegeben. Von ihnen wurden 25 Kitas und 15 lokale Bündnisse nominiert.