Deutscher Lotto- und Totoblock veröffentlicht 2022-Bilanz

Hannover - Der Deutsche Lotto- und Totoblock wird am Mittwoch die Zahl der Lotto-Millionäre aus dem vergangenen Jahr bekanntgeben. Am Sitz der Lotteriegesellschaft Lotto Niedersachsen in Hannover stellt der DLTB die bundesweite Bilanz für 2022 vor. Es wird auch veröffentlicht, wie hoch der höchste Gewinn ausfiel und in welches Bundesland die meisten Millionengewinne geflossen sind.

2021 hatte es 181 Menschen gegeben, die bundesweit Lotto-Millionäre wurden. Den höchsten Lottogewinn von je 90 Millionen Euro kassierten in dem Jahr zwei Eurojackpot-Spieler aus Nordrhein-Westfalen und Hessen. Die meisten Millionengewinne flossen nach Baden-Württemberg (39), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (35) und Niedersachsen (26).

Der DLTB ist die Gemeinschaft der 16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern.