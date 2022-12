Deutscher Wetterdienst: Glatteisgefahr in Thüringen

Erfurt/Leipzig - Autofahrer müssen am Montag in ganz Thüringen mit Glatteis auf den Straßen rechnen. Von Westen her zieht eine Warmfront in der Nacht zum Montag heran, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag sagte. In der zweiten Nachthälfte sei mit Regen zu rechnen. Da es aber in Bodennähe und am Boden noch sehr kalt sei, bestehe Glatteisgefahr. „Ausgangs der Nacht, ab 4.00, 5.00 Uhr muss man damit rechnen“, sagte Sprecher. Zwar sei nur leichter Regen zu erwarten, das reiche aber schon für spiegelglatte Straßen.

Das Wochenende war in Thüringen frostig kalt. Nach Angaben des DWD wurde im ostthüringischen Bad Lobenstein mit minus 17 Grad die tiefste Temperatur der Thüringer DWD-Wetterstationen gemessen. In den Kammlagen des Thüringer Waldes konnten sich Wintersportfans über Temperaturen um die minus 8 bis minus 9 Grad und Sonnenschein freuen.