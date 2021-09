Deutsches Siebener-Team mit Ben Ellermann bei Weltserie

Hamburg - Die deutschen Rugby-Männer nehmen in der olympischen Siebener-Variante erstmals seit 2009 wieder an Turnieren der Weltserie teil. Das Team von Bundestrainer Damian McGrath ist als Einladungsmannschaft bei den Veranstaltungen in Kanada in Vancouver am 18. und 19. September sowie in Edmonton am 25. und 26. September dabei. Im Kader steht unter anderem Ben Ellermann vom FC St. Pauli.

„Dass unsere Jungs jetzt sogar zu mehreren Turnieren der Weltserie eingeladen wurden, ist als Ergebnis der harten Arbeit der vergangenen fast zehn Jahre hochverdient und längst überfällig“, sagte Manuel Wilhelm, Vorstand Leistungssport im Deutschen Rugby-Verband (DRV), am Mittwoch: „Wir sind sehr froh, dass World Rugby die konstante Entwicklung unserer Mannschaft derart anerkennt.“

In Vancouver trifft die DRV-Auswahl in der Vorrunde auf Gastgeber Kanada, die USA und Chile. „Das ist natürlich eine schwere Gruppe“, sagte McGrath: „Aber auf diesem Level gibt es keine leichten Gegner. Wir freuen uns auf diese Herausforderung.“