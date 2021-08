Deutschland-Tour mit Stars: Greipel, Froome und Cavendish

Stralsund - Mit vielen Stars startet heute in Stralsund die Deutschland-Tour. Bei der viertägigen Rundfahrt präsentiert sich der Rostocker André Greipel, der zum Saisonende aufhört, in der alten Heimat noch einmal den Radsport-Fans. An seiner Seite ist auch Teamkollege Chris Froome als viermaliger Tour-de-France-Champion dabei. Für den Gesamtsieg kommt der Brite aber eher nicht in Frage. Auf den 720,5 Kilometern bis Nürnberg sind kaum hohe Berge im Programm. Das könnte Klassikerspezialisten wie Nils Politt oder John Degenkolb Chancen eröffnen.

Auf der ersten Etappe nach Schwerin dürften aber die Sprinter zum Zug kommen. Zu schlagen ist dabei Ex-Weltmeister Mark Cavendish, der zuletzt mit vier Etappensiegen bei der Tour de France geglänzt hat. Aus deutscher Sicht dürfte neben Greipel vor allem Sprinter Pascal Ackermann mitmischen.