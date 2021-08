Deutschland-Tour nach Schwerin: Start mit 22 Teams

Schwerin - Am 26. August beginnt die Deutschland-Tour der Radprofis in Stralsund. Hierbei treten 22 Mannschaften mit jeweils sechs Fahrern an, wie die Pressestelle der Landeshauptstadt Schwerin am Freitag mitteilte. Dieses Jahr werden auch 13 Teams, die bei der Tour de France dabei waren, bei der Deutschland-Tour starten. Die erste Etappe von Stralsund nach Schwerin erstreckt sich über 191 Kilometer. Auf Schweriner Stadtgebiet sind 30 Kilometer veranschlagt.

„Wir wünschen uns jubelnde Fans an der Strecke, denn die Stadt wirbt mit diesem Sportereignis auch für das alltägliche Radfahren und den Radsport in Schwerin“, sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) bei einer Pressekonferenz am Freitag. Im Zuge des Rennens soll es in Schwerin zu Straßensperrungen kommen.