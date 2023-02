Leer - Die besten Rassekaninchenzüchter Deutschlands kommen aus der Gemeinde Moormerland in Ostfriesland. Bei der 35. Bundes-Kaninchenschau in der vergangenen Woche in Kassel wurde der Rassekaninchenzuchtverein I 47 Moormerland im Landkreis Leer als bester Verein Deutschlands ausgezeichnet. Der Vereinswettbewerb, bei dem die Ostfriesen den Spitzenplatz unter 104 Vereinen belegten, wurde nach Angaben des Zentralverbandes Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter zum ersten Mal ausgelobt.

Die Freude sei bei den rund 70 Vereinsmitgliedern groß, sagte der zweite Vereinsvorsitzende Thorsten Tuchscheerer. Der Titel sei vor allem Anerkennung für die geleistete Arbeit. „Es ist wirklich eine sogenannte kleine Züchterfamilie“, sagte Tuchscheerer. Maßgeblich für den Meistertitel der Ostfriesen sei die Zucht von Sabine Eggeking, sagte der Vorsitzende. Die Züchterin aus Holtland räumte bei der Bundesschau noch weitere Preise ab: darunter etwa drei deutsche Meistertitel für die Rassen Deutscher Riese und Deutscher Widder.

Für den Vereinswettbewerb mussten die Vereine vorab 16 Tiere zur Bewertung von ihren Züchtern auswählen und melden. Nach festgelegten Kriterien wie Gewicht, Körperform und Fellfarbe bewerteten dann die Preisrichter. Die Moormerländer erreichten 1550 von 1600 möglichen Punkten. Insgesamt schafften es vier Vereine aus dem Landesverband Weser-Ems unter die zehn besten Vereine.