Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig starten ohne Oskar Sunnefeldt in das restliche Programm der Bundesliga. Der 24 Jahre alte Rückraumspieler zog sich im Training einen Bruch im linken Fuß zu und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Das teilte der Club am Donnerstag mit. „Es ist ein kleiner Knochen an der Außenseite meines Fußes gebrochen, aber ich muss zum Glück nicht operiert werden“, sagte der Schwede. Der tschechische Rückraumspieler Matej Klima fällt derzeit auch aus, seine leichte Fingerverletzung sollte den Nationalspieler allerdings nur kurzfristig beschäftigen.

Aufgrund der Verletzungen hat der SC DHfK das für Donnerstagabend geplante Testspiel gegen den HSV Hamburg abgesagt. Neben Klima und Sunnefeldt fehlen derzeit noch die WM-Teilnehmer Luca Witzke, Simon Ernst und Kristian Saeveras. Leipzigs muss im ersten Pflichtspiel des Jahres am 16. Februar nach Melsungen. Zehn Tage später findet das Derby gegen Magdeburg statt, das bis auf wenige Stehplätze bereits ausverkauft ist.