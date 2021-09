Dialogforum Feste Fehmarnbeltquerung wird zehn Jahre alt

Oldenburg - Das Dialogforum Feste Fehmarnbeltquerung trifft sich am Donnerstag in Oldenburg im Kreis Ostholstein zu einer Sondersitzung aus Anlass ihres zehnjährigen Bestehens. Dabei solle unter anderem ein so genannter Fehmarner Beschluss verabschiedet werden, sagte der Sprecher des Dialogforums, Christoph Jessen. Zu der Jubiläumssitzung werden auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Landesverkehrsminister Bernd Buchholz (FDP), der dänische Transportminister Benny Engelbrecht sowie Pat Cox, europäischer Koordinator für den skandinavisch-mediterranen Korridor, erwartet.

Herzstück der zum Teil immer noch heftig umstrittenen Verbindung ist ein rund 18 Kilometer langer Straßen- und Eisenbahntunnel, der voraussichtlich von 2029 an die Ostseeinsel Fehmarn und die dänische Insel Lolland verbinden soll. Im November 2020 hatte das Bundesverwaltungsgericht sämtliche Klagen gegen das Verkehrsprojekt abgewiesen.