Berlin - Ein Mann ist in Berlin bei einem Einbruch in einen Tankstellen-Lagerraum erwischt worden - nach einer Rangelei mit einem Mitarbeiter konnte der Unbekannte aber entkommen. Der Mann entwendete Geld und Zigaretten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Den Angaben zufolge verschaffte sich der Täter gegen 17.50 Uhr Zugang zu dem Lagerraum, also während der Öffnungszeit der Tankstelle in Berlin-Marzahn. Als sich der 43 Jahre alte Angestellte der Tankstelle ebenfalls in den Lagerraum begab, um Waren zu holen, bemerkte er den Mann und wollte ihn zur Rede stellen. Laut Polizei wurde der 43-Jährige bei der folgenden Rangelei im Gesicht und an den Rippen verletzt, der Unbekannte konnte flüchten.