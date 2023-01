Diebe brechen Kühllaster mit Milchprodukten auf

Bremen - Drei Diebe haben in Bremen versucht Kühlprodukte wie Sahne, Joghurt und Käse zu stehlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Männer am Sonntag kurz vor Mitternacht einen abgestellten Kühllastwagen aufgebrochen. Ihre Beute packten sie in einen Kleintransporter um. Allerdings wurden sie dabei beobachtet, Anwohner alarmierten die Polizei. Die betrunkenen Männer im Alter von 35, 37 und 38 Jahren ließen ihren Transporter stehen und versuchten noch zu flüchten. Sie wurden aber gestellt und vorläufig festgenommen. Ermittelt werde wegen Bandendiebstahls, hieß es.