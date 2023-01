Diebe stehlen GPS-Systeme von acht Treckern: Hoher Schaden

Rieste - Einbrecher haben bei einem Landtechnikunternehmen in Rieste im Landkreis Osnabrück die GPS-Systeme von acht Traktoren abmontiert und gestohlen. Durch den Diebstahl der hochwertigen Technik sei ein Schaden von mehr als 50.000 Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ersten Ermittlungen der Beamten zufolge hatten sich die Täter zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen Zugang zu dem Firmengelände verschafft. Sie brachen auch in ein Unternehmensgebäude ein. Die Polizei sucht nun nach den Einbrechern und Zeugen, die Hinweise geben können.