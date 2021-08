Diebe stehlen Technik aus Solarpark: 150.000 Euro Schaden

Greiz - Unbekannte sind in einen Solarpark in Lederhose (Landkreis Greiz) eingebrochen und haben teure Technik gestohlen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entfernten sie 42 sogenannte Wechseltrichter, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Geräte haben demnach laut Betreiber einen Wert von rund 150.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Menschen oder Fahrzeuge in der Kastanienstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gera zu melden.