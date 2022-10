Drei Jahre nach Anschlag auf Synagoge: Gedenken in Halle

Halle - Drei Jahre nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle wird am Sonntag erneut mit zahlreichen Veranstaltungen und Gesten der Opfer gedacht. Auf dem Hof der Synagoge ist um 12.00 Uhr laut Stadtverwaltung eine Gedenkzeremonie geplant. Zum Zeitpunkt des Beginns des Anschlags um 12.03 Uhr sollen überall in der Stadt die Kirchenglocken läuten. In der Synagoge soll es eine Schweigeminute geben. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte angekündigt, eine Rede halten zu wollen.

Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Attentäter versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in die Synagoge in Halle einzudringen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er davor eine 40 Jahre alte Passantin und in einem nahen Döner-Imbiss einen 20 Jahre alten Gast. Auf seiner Flucht verletzte der Attentäter zahlreiche weitere Menschen, ehe er von der Polizei gefasst wurde. Der heute 30 Jahre alte Deutsche hat die Taten eingeräumt. Das Oberlandesgericht Naumburg verurteilte ihn 2020 zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.