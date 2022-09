Drei nächtliche Fahrzeugbrände: Vermutlich Brandstiftung

Bremen - Nach drei Fahrzeugbränden innerhalb einer Nacht ermittelt die Polizei in Bremen wegen Brandstiftung. Zunächst stand in der Nacht zum Samstag ein Wohnmobil in Flammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch das Feuer wurde der gesamte Motorraum zerstört und ein nebenstehendes Auto beschädigt - nach Angaben eines Sprechers beläuft sich der Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Zwei Stunden später brannten unweit des Wohnmobils zwei Autos. Einsatzkräfte konnten die Flammen mit Feuerlöschern bewältigen, es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.