Drei Pakete Kaffee in Seniorenklub gestohlen

Neukieritzsch - Drei Pakete Kaffee haben Einbrecher in einem Seniorenklub in Neukieritzsch (Kreis Leipzig) erbeutet. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag hebelten die Täter ein Fenster auf. Sie öffneten in der Nacht zum Mittwoch zudem gewaltsam Zwischentüren und Schränke. Ob weitere Dinge gestohlen wurden, blieb erst einmal unklar. Auch zum entstandene Schaden konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Sie ermitteln wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.