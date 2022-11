Zwönitz - Ein 19-jähriger Autofahrer und seine zwei Mitfahrer sind bei einem Unfall nahe Zwönitz (Erzgebirgskreis) verletzt worden. Der Wagen kam am späten Samstagabend in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen sagte. Das Fahrzeug landete schließlich seitlich im Straßengraben. Einer der drei Insassen erlitt schwere Verletzungen.